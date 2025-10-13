Premio Nobel a Mokyr, Aghion e Howitt per la crescita economica

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il Premio Nobel per l’economia per i loro studi sulla crescita economica. In particolare, Aghion, docente al Collège de France e all’INSEAD, ha approfondito il concetto di distruzione creativa. I premiati riceveranno un totale di 11 milioni di corone, che corrispondono a circa 930.000 franchi, condivisi in caso di vincitori multipli.

Nell’edizione precedente, il Premio era andato a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson per i loro lavori sul perché ci siano differenze di prosperità tra le nazioni. I tre ricercatori, attivi negli Stati Uniti, hanno analizzato l’importanza delle istituzioni nella creazione della ricchezza, facendo riferimento ai sistemi instaurati in varie parti del mondo dopo la colonizzazione europea.

Si segnala inoltre una panoramica sui Premi Nobel già assegnati nel 2025. Per il campo della medicina, il premio è andato a scoperte sulla regolazione del sistema immunitario. In fisica, è stato premiato chi ha studiato gli effetti quantistici a livello macroscopico, mentre in chimica si è riconosciuto il lavoro sull’innovazione di materiali capaci di catturare gas serra dall’atmosfera. Il Nobel per la letteratura è stato conferito a Laszlo Krasznahorkai, mentre il premio per la pace è andato all’oppositrice venezuelana Maria Corina Machado.