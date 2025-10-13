19.7 C
Roma
lunedì – 13 Ottobre 2025
Attualità

Premio Nobel a Mokyr, Aghion e Howitt per la crescita economica

Da StraNotizie
Premio Nobel a Mokyr, Aghion e Howitt per la crescita economica

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il Premio Nobel per l’economia per i loro studi sulla crescita economica. In particolare, Aghion, docente al Collège de France e all’INSEAD, ha approfondito il concetto di distruzione creativa. I premiati riceveranno un totale di 11 milioni di corone, che corrispondono a circa 930.000 franchi, condivisi in caso di vincitori multipli.

Nell’edizione precedente, il Premio era andato a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson per i loro lavori sul perché ci siano differenze di prosperità tra le nazioni. I tre ricercatori, attivi negli Stati Uniti, hanno analizzato l’importanza delle istituzioni nella creazione della ricchezza, facendo riferimento ai sistemi instaurati in varie parti del mondo dopo la colonizzazione europea.

Si segnala inoltre una panoramica sui Premi Nobel già assegnati nel 2025. Per il campo della medicina, il premio è andato a scoperte sulla regolazione del sistema immunitario. In fisica, è stato premiato chi ha studiato gli effetti quantistici a livello macroscopico, mentre in chimica si è riconosciuto il lavoro sull’innovazione di materiali capaci di catturare gas serra dall’atmosfera. Il Nobel per la letteratura è stato conferito a Laszlo Krasznahorkai, mentre il premio per la pace è andato all’oppositrice venezuelana Maria Corina Machado.

Articolo precedente
Bailando: Significato e Analisi della Canzone di Enrique Iglesias
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.