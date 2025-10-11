19.7 C
Premio Nobel 2025: Innovazione chimica ispirata a Harry Potter

La scorsa settimana, durante la cerimonia di assegnazione del Premio Nobel per la Chimica, i vincitori sono stati elogiati per la loro innovazione, paragonata dalla giuria alla borsa di Hermione nei romanzi di Harry Potter. I scienziati premiati hanno sviluppato materiali con microfori capaci di intrappolare e conservare sostanze chimiche.

Secondo un rapporto di Reuters, le proprietà della superficie di questi materiali sono sorprendenti: un materiale della dimensione di un cubetto di zucchero può avere una superficie equivalente a un campo da calcio. Heiner Linke, presidente del Comitato Nobel per la Chimica, ha descritto il materiale come in grado di stoccare enormi quantità di gas in un volume ridotto, proprio come la borsa di Hermione.

La ricerca è iniziata quando Richard Robson ha cominciato a esaminare le proprietà degli atomi in modo innovativo. Insieme a Omar Yaghi e Susumu Kitagawa, ha sviluppato strutture chiamate frameworks organici metallici (MOFs), composti da ioni metallici e molecole a base di carbonio. Questi materiali, combinati, formano cristalli spaziosi e ordinati, simili a un diamante con innumerevoli cavità.

Le cavità possono essere progettate per vari scopi, come raccogliere acqua pulita dall’aria secca o intrappolare CO2 e sostanze tossiche. Tali materiali presentano infinite possibilità, potendo filtrare sostanze chimiche nocive dall’acqua potabile o essere utilizzati in batterie di nuova generazione.

I tre scienziati, provenienti da Kyoto, Oxford e Melbourne, condivideranno un premio di 11 milioni di corone svedesi.

