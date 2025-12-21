Premio Nicolò Azoti contro la mafia in Sicilia

Il Comune di Baucina, insieme a Cgil Palermo, Libera Palermo e l’istituto comprensivo “Don Rizzo”, ha bandito per il secondo anno il premio “Liberi dalla mafia con Nicolò Azoti”. Il premio è rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado dell’istituto “Don Rizzo” di Ciminna, plesso di Baucina, e si inserisce nel 79° anniversario dell’assassinio di Nicolò Azoti, segretario della Camera del lavoro di Baucina, ucciso dalla mafia il 21 dicembre 1946.

Gli studenti sono chiamati a sviluppare il tema della lotta alla mafia utilizzando diverse forme espressive. Gli elaborati devono essere consegnati al comune di Baucina entro il 31 marzo e saranno esaminati da una commissione che privilegerà i contributi collettivi. I premi in palio, con uno stanziamento di 1.500 euro del comune di Baucina, sono tre: 1° premio da 700 euro, 2° premio da 500 euro, 3° premio da 300 euro.

I vincitori saranno premiati nel corso di un convegno a fine aprile per ricordare Nicolò Azoti e la figlia Antonella. Secondo il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e Dino Paternostro, responsabile del dipartimento Archivio e Memoria storica del sindacato, è importante aiutare gli studenti ad avere una adeguata conoscenza del fenomeno mafioso per combatterlo. Anche il sindaco Fortunato Basile e Carmelo Pollichino, coordinatore provinciale Libera Palermo, sottolineano l’importanza di ricordare Nicolò Azoti e di coinvolgere le nuove generazioni nella lotta alla mafia attraverso l’educazione e la consapevolezza.