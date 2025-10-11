Premio Mia Martini a Scalea: La musica dei giovani talenti

Dal 14 al 17 ottobre, la sala polifunzionale del Comune di Scalea ospiterà la finale della XXXI Edizione del Premio Mia Martini, organizzato in collaborazione con la Regione Calabria e condotto da Claudia Cesaroni e Marco Guacci.

Quest’evento, nato a Bagnara Calabra in onore di Mia Martini, è un concorso dedicato ai giovani artisti e un riconoscimento annuale della critica a un artista italiano. Durante le serate di finale, si esibiranno non solo ospiti ma anche i finalisti delle categorie “Una voce per Mimì”, “Nuove Proposte per l’Europa”, “Emergenti”, “EtnoSong” ed “Evergreen”. I finalisti sono stati selezionati dal pubblico e da una commissione artistica presieduta da Mario Rosini, con il direttore artistico Franco Fasano.

Nino Romeo, patron dell’evento, ha espresso gratitudine al sindaco di Scalea, Mario Russo, e al delegato al Turismo e Marketing Territoriale, Fabio Ferrara, per il supporto ricevuto. Mario Russo ha sottolineato l’importanza di ospitare giovani talenti provenienti da tutta Italia e ha descritto l’evento come un momento significativo per ricordare un’artista come Mia Martini.

Fabio Ferrara ha annunciato che le quattro serate offriranno grande intrattenimento musicale, con un allestimento scenografico di rilievo, e ha espresso l’intento di inserire Scalea in un circuito di eventi di alto livello, favorendo la destagionalizzazione del turismo.

L’evento rappresenta un momento di celebrazione e un simbolico passaggio di testimone per la Riviera dei Cedri, rendendo omaggio alla voce e all’anima di Mia Martini, unendo memoria e competizione con il concorso a favore dei nuovi interpreti.