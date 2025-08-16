Premio Lunezia: Storia e Nuove Proposte in Italia

Il Premio Lunezia, manifestazione storica che celebra il valore musicale e letterario della canzone, festeggia il suo trentennale con tre nuove tappe in Italia. Gli eventi si svolgeranno il 6 settembre a Follo (La Spezia), il 14 settembre a Roma e il 19 ottobre nuovamente a La Spezia.

Il primo appuntamento si terrà al Centro Sportivo dello Spezia Calcio, dove verrà selezionato almeno un finalista per la sezione “Nuove Proposte”. Questa serata sarà dedicata all’autoreta femminile, con artisti noti e giovani talenti che si esibiranno. A Roma, gli artisti in competizione avranno la possibilità di emergere davanti a promoter e produttori. Durante questa tappa, verranno scelti sei o sette finalisti e saranno annunciati tre vincitori, che saranno rivelati nell’evento finale a La Spezia.

Tutti gli eventi saranno a ingresso libero e includeranno esibizioni di nomi affermati nel panorama musicale italiano. Le iscrizioni per partecipare alla sezione “Nuove Proposte” sono aperte fino al 30 agosto e possono essere effettuate tramite il sito ufficiale.

Il Premio Lunezia si distingue come l’unico riconoscimento musicale non dedicato a artisti scomparsi, con l’obiettivo di promuovere il valore artistico della canzone. Dopo un successo recente ad Aulla, dove ha ricevuto un encomio dal Ministero dei Beni Culturali, l’iniziativa conferma l’impegno nel coniugare qualità e attenzione per le nuove generazioni della musica italiana. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri di cellulare riportati nel comunicato.