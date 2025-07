Premio Lunezia 2025: vincitori e novità della 30esima edizione

Il Premio Lunezia festeggia il suo trentesimo anniversario con un evento speciale il 25 luglio ad Aulla, in Piazza Gramsci, a partire dalle 21.30. Negli anni, la manifestazione ha premiato oltre 300 artisti della musica italiana, partendo dalla sua prima edizione nel 1996.

La serata, condotta da Stefano De Martino e Riccardo Benini, ospiterà artisti di grande calibro come Francesca Michielin, Rita Pavone, La Niña, Kaput e Luk3. Francesca Michielin riceverà il Premio Lunezia Pop D’autore 2025 per il brano “Francesca”, riconosciuto per la sua profondità e maturità artistica. Kaput è premiato con il Lunezia Nuove Stelle 2025 per la canzone “Provinciale”, per la sua abilità di affrontare tematiche emozionali complesse.

Il Premio Lunezia Elite 2025 andrà a La Niña, lodata per il suo spirito di rivolta e per la sua arte che rielabora con forza la tradizione musicale. Luk3 conquisterà il Lunezia New Generation per la canzone “Canzoncine”, apprezzata per la sua capacità di creare immediata empatia attraverso la parola e la musica.

Rita Pavone riceverà il Premio Lunezia Alla Carriera 2025, riconosciuta come un’icona intergenerazionale della musica italiana e per la sua energia ineguagliabile. Il programma includerà anche esibizioni dal vivo di canzoni premiate negli scorsi trent’anni, riarrangiate da Alessandro Quarta.

Ospiti attesi includono Eugenio Ripepi, Chiara Ragnini e il cantautore Fulvio Be. L’evento rappresenta una celebrazione della musica e della cultura, rafforzando il legame tra il Premio Lunezia e la città di Aulla, simbolo di rinascita e speranza.