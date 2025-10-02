Premio Lunezia 2025: Musica Italiana al Teatro Civico di Spezia

La musica italiana si prepara a celebrare un grande evento. Claudio Baglioni, una delle icone della musica italiana, riceverà il Premio Lunezia Antologia.

Questa mattina, nella Sala Multimediale del Comune della Spezia, Stefano De Martino, ideatore del Premio Lunezia, e Loredana D’Anghera, direttrice artistica della sezione Nuove Proposte, hanno svelato i dettagli della finale della 30esima edizione del premio, che si terrà il 19 ottobre al Teatro Civico della Spezia. Durante la serata, Baglioni si esibirà per celebrare il 40ennale del suo album “La vita è adesso”, considerato il disco più venduto in Italia.

Il sindaco Pierluigi Peracchini ha sottolineato l’importanza di trasmettere messaggi profondi attraverso la musica, evidenziando la qualità dei giovani artisti di quest’edizione. Quest’anno, dei sette partecipanti nella sezione Nuove Proposte, tre verranno premiati, promettendo un palco eterogeneo e ricco di talento.

Le nuove proposte includono: Alunno con “Rosa gialla”, Skeyes con “Arcobaleni in sospeso”, Kashmere con “L’unico che può cambiare l’atmosfera”, Mommo con “Amsterdam”, Eyeline con “Rose nere”, Emas con “A chi” e New Roy con “Ofiuco”.

Per la serata finale, è previsto un grande afflusso di professionisti del settore musicale, per offrire ai giovani artisti reali opportunità di crescita. Durante l’evento, saranno annunciati anche i vincitori del Premio Lunezia Autori di Testo.

La serata, condotta da Savino Zaba, non seguirà una classifica tradizionale, ogni artista sarà riconosciuto per motivazioni specifiche. Per partecipare, è necessaria la registrazione a partire dal 2 ottobre.