Il 21 ottobre 2024, a Roma, si terrà la cerimonia di assegnazione del “Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024” presso Palazzo Valentini. Questo prestigioso riconoscimento, giunto alla sua seconda edizione, mira a celebrare personalità che hanno dato un contributo significativo allo sviluppo delle relazioni tra le nazioni nel Mediterraneo, nonché alla promozione dello sport, delle imprese, dell’inclusione sociale, della cultura e della conservazione del patrimonio artistico.

Tra i premiati ci saranno nomi di spicco, come il calciatore Ciro Immobile, attualmente in forza al Beşiktaş, e Daniele Santarelli, allenatore della nazionale di pallavolo femminile turca. Immobile, ex capitano della Lazio, rappresenta una figura di spicco nel mondo sportivo, mentre Santarelli ha portato la sua squadra a traguardi straordinari, tra cui la vittoria del campionato mondiale nel 2022 e la semifinale olimpica a Parigi 2024. Sarà presente anche Huseyin Yücel, vicepresidente del Beşiktaş, e Emre Gokdemir, imprenditore noto per il suo sostegno ai giovani atleti attraverso varie iniziative.

La manifestazione, definita una kermesse di alto livello, è organizzata con la collaborazione di importanti enti, tra cui l’Unione Stampa Sportiva Italiana e l’Aips Europe. L’idea del premio nasce dal giornalista Dundar Kesapli e dal presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, destinato a onorare personalità che promuovono un dialogo culturale e cooperazione tra le nazioni mediterranee.

Il concetto di Euromediterraneo va oltre il semplice confine geografico; rappresenta un mix ricco di culture e storie millenarie, da cui scaturiscono rapporti economici, culturali e sociali. La cerimonia di ottobre accoglierà non solo i premiati, ma anche altre celebri personalità che contribuiranno a rendere l’evento memorabile. Nei prossimi giorni si sveleranno ulteriori nomi di vincitori, aumentando l’attesa intorno a un evento che promette di celebrare i legami e lo scambio culturale tra le diverse nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.