Premio Ingenio al Femminile: Tecnologie e Diversità a Confronto

Il panorama tecnologico italiano si arricchisce con iniziative volte a promuovere la diversità e l’inclusione nel settore. NOVOMATIC Italia ha assunto un ruolo di primo piano come ambasciatrice del Premio Ingenio al Femminile, un’iniziativa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con Cesop HR Consulting, mirata a esaltare il talento femminile nei campi dell’ingegneria e delle tecnologie avanzate.

L’azienda, operante in un contesto fortemente orientato alla tecnologia, sostiene con entusiasmo un progetto che mira a rompere gli stereotipi e a valorizzare il confronto tra diverse prospettive come motore di innovazione. NOVOMATIC Italia sottolinea l’importanza di un ambiente di lavoro inclusivo, in cui la diversità rappresenti un fattore cruciale per la crescita e lo sviluppo delle competenze, senza alcuna distinzione di genere.

Rossella Magurno, Group Human Resources Director di NOVOMATIC Italia, ha dichiarato che partecipare a tale iniziativa implica un impegno verso un cambiamento culturale nell’industria tecnologica, dove le qualifiche devono prevalere sugli stereotipi. L’azienda si impegna a sostenere il riconoscimento del merito e dell’eccellenza femminile, contribuendo così a un settore tecnologico più giusto e proiettato verso il futuro.

In questo contesto, il sostegno al Premio Ingenio al Femminile si innesta in una visione aziendale che valorizza l’intelligenza artificiale, l’ingegneria e l’innovazione digitale attraverso la collaborazione e la valorizzazione delle diverse competenze.