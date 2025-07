Premio Hemingway: Felicia Kingsley e il Futuro della Scrittura

La scrittura contemporanea continua a riservare sorprese. Recentemente, il Premio Hemingway è stato conferito alla scrittrice carpigiana Felicia Kingsley, riconoscimento che sottolinea il valore della narrativa originale e visionaria.

L’evento si è svolto a Lignano Sabbiadoro, dove Kingsley ha ottenuto il premio nella sezione “Lignano per il Futuro”. L’autrice, affiliata con Newton Compton, è nota per le sue opere nel genere romance, tra cui titoli come “Matrimonio di convenienza”, “Stronze si nasce” e “Non è un paese per single”. Secondo Kingsley, il romance racconta l’innamoramento, considerato il sentimento umano più universale e complesso.

In aggiunta, è stato annunciato l’apertura del bando per la gestione del Caffè del Teatro, rimanendo così attenti agli sviluppi culturali locali. Anche i lavori sulla tangenziale Losi proseguono, come riportato dalla Gazzetta.

A Campogalliano, Enrico Palazzo, proprietario del Peperosa Cafè, ha condiviso la sua esperienza nel progetto “Rete – Non giocarti il futuro”, avviato dalle Terre d’Argine. Palazzo ha spiegato che la decisione di rimuovere le slot machine dal suo locale è stata motivata dall’intenzione di preservare un ambiente più sereno, dopo aver osservato le reazioni negative dei giocatori che si sentivano frustrati dalle perdite.

Infine, stasera si svolgerà “Limidi in festa” presso la parrocchia di Limidi di Soliera, un evento all’insegna della musica e della gastronomia. Il ricavato della serata sosterrà un progetto collaborativo tra le associazioni San Pietro in Vincoli e Arci.