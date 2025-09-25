19.4 C
Premio Giornalistico a Roma: Un Ricordo di Antonio Morelli

Quest’anno, un riconoscimento speciale nell’ambito del premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale è stato assegnato ad Antonio Morelli, capo ufficio stampa di Farmindustria per 26 anni, scomparso recentemente. La moglie Mary ha ritirato il premio presso l’Aula Magna dell’Università Lumsa di Roma.

Nella motivazione del premio si sottolinea che Antonio era riconosciuto per il suo sorriso e un atteggiamento spensierato, che si manifesta anche nel suo abbigliamento formale. Era una persona capace di comprendere e perdonare facilmente. Inoltre, era un professionista raro, gentile e consapevole dell’importanza di mantenere un equilibrio tra lavoro e umanità. Il suo esempio quotidiano rappresenta un’ispirazione per tutti.

Il premio è promosso dalla Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale, in collaborazione con l’Università Lumsa.

