Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo, riconoscimento speciale in memoria di Franco Di Mare

In occasione della celebrazione del 7 maggio a Roma, il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo onorerà la memoria di Franco Di Mare, noto giornalista, inviato di guerra e figura di spicco del giornalismo televisivo italiano, con un riconoscimento speciale. Con la sua penna incisiva e la profonda umanità, Di Mare ha raccontato conflitti, speranze e drammi del nostro tempo, contribuendo a stabilire collegamenti di comprensione tra le sponde del Mediterraneo. Il suo impegno per la verità, il rispetto per le persone e la capacità di narrare con empatia anche le situazioni più difficili lo rendono un esempio per le future generazioni di giornalisti.

Dundar Kesapli, presidente del Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo e collaboratore di Di Mare in diverse trasmissioni, ha dichiarato: “Franco Di Mare ha lasciato un segno indelebile con i suoi reportage dal Medio Oriente, dove ha raccontato con coraggio e precisione le realtà dei conflitti e delle vite dei civili coinvolti. Il suo lavoro ha aperto gli occhi del mondo sulle difficoltà di chi cerca una vita migliore.” La dedizione di Di Mare, insieme alla sua capacità di trovare l’umanità anche nelle situazioni più complicate, è considerata contagiosa. Il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo si propone di portare avanti la sua eredità, promuovendo la comprensione tra le culture del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno annunciati i nomi dei vincitori del Premio, che si svolgerà il 7 maggio presso il Circolo degli Esteri a Roma.