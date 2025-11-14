18.7 C
Premio giornaliero Lotteria Italia: codice vincente rivelato

Da stranotizie
Il 13 novembre, durante il programma “Affari tuoi” su Rai 1, è stato reso noto il biglietto vincente di uno dei premi giornalieri della Lotteria Italia 2025. Un giocatore ha vinto un premio di 10.000€. Il codice vincente è il seguente:

  • Data della puntata: 13/11
  • N. serie biglietto: E
  • Numero biglietto: 218477
  • Venduto a: Pineto (TE)

Per consultare l’elenco completo dei biglietti estratti, si può visitare la pagina ufficiale dedicata ai premi giornalieri della Lotteria Italia 2025, dove sono riportati tutti i codici dei biglietti vincitori, insieme ai dettagli sulla loro serie e sulla località di vendita.

I premi giornalieri hanno un valore di 10.000€ fino al 19 dicembre e di 20.000€ dal 21 al 26 dicembre. Per partecipare alle estrazioni è necessario registrare il biglietto entro il 14 dicembre alle ore 23:59. Le estrazioni avvengono dal domenica al venerdì sera su Rai 1, e gli utenti possono rivedere le puntate anche su RaiPlay.

Se si risulta vincitori, è possibile verificare il biglietto sul sito ufficiale o tramite l’App MyLotteries. In caso di esito positivo, bisogna procedere con la riscossione delle vincite, che varia a seconda della tipologia di biglietto. Per un biglietto cartaceo è necessario conservarlo e presentarlo, insieme a un documento d’identità e codice fiscale, presso una filiale Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi Lotterie Nazionali di Roma. Per i biglietti digitali, il titolare del conto gioco deve richiedere la riscossione presentando il promemoria di gioco e un documento d’identità valido.

