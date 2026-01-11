Premio Fraternità Italia

Rocca di Papa è sede dell’Associazione “Città per la Fraternità”, che ha aperto il bando per l’edizione del Premio Internazionale “Chiara Lubich per la Fraternità”. L’organizzazione, nata a Rocca di Papa, si conferma come un laboratorio permanente di dialogo e confronto tra Enti Locali, con l’obiettivo di promuovere la pace, i diritti umani e la giustizia sociale.

Il premio consiste in una scultura artistica originale raffigurante un simbolo di unione e è destinato agli Enti Locali che abbiano attuato progetti capaci di tradurre il principio della fraternità in concrete politiche pubbliche. Un requisito fondamentale per la candidatura è la sinergia tra l’amministrazione e la società civile organizzata.

Le proposte possono essere presentate sotto forma di elaborati testuali, ipertestuali, multimediali o audiovisivi. Ogni progetto sarà valutato in base alla sua capacità di diffondere pratiche di fraternità universale, stimolare l’impegno per il bene comune e favorire una cultura dell’inclusione. La partecipazione è aperta non solo alle amministrazioni che desiderano candidarsi direttamente, ma anche a organismi o singoli cittadini che vogliano segnalare enti meritevoli di nota.

Il termine ultimo per l’invio delle segnalazioni è fissato per il 27 marzo 2026. Le candidature possono essere trasmesse alla segreteria organizzativa via e-mail o tramite i contatti WhatsApp indicati nel bando ufficiale. L’attesa culminerà nella cerimonia di proclamazione dei vincitori, che si terrà il 18 aprile 2026 a Soliera, in provincia di Modena. L’evento rappresenterà un momento cruciale di incontro per tutte le “Città per la fraternità”, un’occasione per alimentare processi di cambiamento che vadano oltre la singola iniziativa.