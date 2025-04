Premio Film Impresa: Narrare le Aziende attraverso l’Audiovisivo

Le imprese riconoscono l’importanza del Premio Film Impresa per comunicare il loro modo di fare business, come dichiarato da Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, durante la terza edizione dell’evento alla Casa del Cinema di Roma. Questa iniziativa, supportata da Confindustria, avvicina il mondo del cinema alle aziende e ha un valore sociale significativo, poiché si è trasformata in un autentico hub culturale e luogo di incontro e riferimento per il settore imprenditoriale.