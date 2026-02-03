13 C
Premio Film Impresa: Cinema e Imprese in Dialogo a Roma

Il premio Film Impresa si propone di valorizzare i film che raccontano la vita e i valori delle imprese. Il Direttore Artistico, Mario Sesti, sottolinea come l’approccio all’imprenditorialità sia cambiato, enfatizzando l’importanza dei legami con l’ambiente e le comunità. Giampaolo Letta, Presidente del premio, aggiunge che aim di dare visibilità a storie imprenditoriali che spesso rimangono interne e non raggiungono il pubblico.

Tra le novità di quest’edizione spicca il riconoscimento per la miglior musica originale, suggerito da Caterina Caselli, che si unisce alle categorie tradizionali. Sono previsti premi speciali per figure come Giuseppe Tornatore e Brunello Cucinelli. Pif, noto inviato de Le Iene, riceverà il Premio Ermanno Olmi, con Sesti che rivela che Pif è entusiasta, seppur sorpresa, del riconoscimento.

Per quanto riguarda i partner dell’evento, tornano i Golden Partner di sempre, ma quest’anno si aggiungono Ferrovie dello Stato Italiane e Lavazza, che organizzeranno eventi speciali. Ferrovie presenterà “Andata e ritorno”, un film che esplora i pendolari come metafora di vita, mentre Lavazza porterà “Nuvola”, un docufilm sul rapporto dell’azienda con Torino.

L’edizione attuale ha visto la partecipazione di oltre 200 film, con una prevalenza del Lazio nella produzione. Da questi, 36 titoli sono stati selezionati per la giuria. Sesti evidenzia la crescente varietà di progetti, che spaziano dall’industria manifatturiera al design. Tra le opere da segnalare, ci sono produzioni come “La Proiezione” per Confindustria e “Le Vie del Basilico” per Barilla, che raccontano storie significative del panorama imprenditoriale italiano. L’appuntamento è a Roma nei primi giorni di marzo.

