Premio Federico II: Aodi onorato per la sanità inclusiva

Il dialogo interculturale e l’inclusione sono aspetti fondamentali nella sanità moderna. Recentemente, il Prof. Foad Aodi ha ricevuto il Prestigioso Premio Federico II a Palazzolo Acreide, riconoscimento che celebra il suo impegno nella salute e nella cooperazione tra culture.

Aodi, presidente dell’AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia) e fondatore di altre associazioni, è stato premiato per il suo ruolo nel promuovere una sanità inclusiva e il dialogo interculturale. L’evento ha coinciso con il venticinquennale di AMSI, sottolineando i successi nella integrazione dei professionisti sanitari provenienti da diverse origini.

Durante la cerimonia, il Prof. Aodi ha evidenziato come il dialogo e la collaborazione siano essenziali per affrontare le sfide del sistema sanitario, come la carenza di personale e le disuguaglianze nell’accesso alle cure. Ha sottolineato l’importanza di unire expertise mediche e scientifiche per costruire un servizio sanitario più efficace.

Il riconoscimento è stato ritirato dal Dott. Hassan Awad, rappresentante di AMSI in Sicilia, che ha espresso il suo orgoglio per quest’onorificenza e ha ribadito l’impegno costante dell’associazione nel risolvere le criticità sanitarie locali, attraverso esperienze condivise e cooperazione attiva.

Aodi ha concluso sottolineando come la buona sanità non si fondi solo su infrastrutture, ma sulla valorizzazione delle competenze e sulla creazione di reti internazionali, per una salute che rispetti la dignità e la diversità di ogni individuo.