Premio Fedeltà al Lavoro ad Arezzo: Eccellenze imprenditoriali

Si è svolta presso il Caurum Hall – Guido d’Arezzo la cerimonia di premiazione della 41ª edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico, organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena. Durante l’evento, sono stati premiati 46 imprenditori della provincia in cinque categorie specifiche: internazionalizzazione, imprenditoria femminile, innovazione – impresa digitale 4.0, impegno imprenditoriale e giovani imprenditori.

Il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Massimo Guasconi, ha evidenziato l’importanza di questi riconoscimenti come simbolo delle aziende che si sono distinte per la loro capacità strategica e il rafforzamento della loro presenza nei mercati. Ha sottolineato che, in un contesto economico in continua evoluzione, il ruolo dell’imprenditore è essenziale non solo per l’economia, ma anche per la coesione sociale. L’impegno e l’innovazione delle imprese contribuiscono al benessere collettivo e alla stabilità del territorio.

Marco Randellini, Segretario Generale dell’Ente, ha aggiunto che la premiazione celebra la cultura imprenditoriale del territorio, evidenziando come oltre 35.000 aziende siano attive ad Arezzo, con più di 115.000 addetti, dimostrando una straordinaria resilienza nonostante le sfide globali.

Di seguito, un elenco delle aziende premiate nelle diverse categorie:

Impegno Imprenditoriale:

Borgo Mocale, Arredamenti Crafa, Canestri, Marino fa Mercato, Agricola La Coccinella, Agricola Matteucci, Poderini Fidelfo e Massimo, e altre.

Internazionalizzazione:

Fieramente, Acetificio Aretino, Purpak, Des Art Maglia, La Collina Toscana, e altre.

Innovazione – Digitale Impresa 4.0:

Del Brenna Italia, Icm Torneria, BC Servizi, Videobyte, e altre.

Imprenditoria Femminile:

L’Amo Cucina di Mare, Luce in Sansepolcro, Pasticceria Casentinese, e altre.

Imprenditoria Giovanile: