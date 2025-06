Premio Fair Play Menarini: Celebrazione di Eccellenza Sportiva

La Fondazione Fair Play Menarini ha annunciato i vincitori della 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play, che si terrà il 2 e 3 luglio a Firenze e Fiesole. Durante la presentazione al Salone d’Onore del Coni, si è messo in evidenza il valore del fair play come principio fondamentale per lo sport e la società, sottolineato dal presidente Giovanni Malagò.

Quest’anno, l’atletica leggera avrà protagonisti di spicco come Gianmarco Tamberi, oro olimpico e campione del mondo di salto in alto, e Nadia Battocletti, argento previsto ai Giochi di Parigi 2024 nei 10.000 metri. Blanka Vlasic, leggenda del salto in alto, e Andy Diaz, medaglia di bronzo a Parigi, saranno altri volti noti premiati. Il calcio sarà rappresentato da Demetrio Albertini, vicecampione del mondo.

Nel mondo della scherma, Arianna Errigo e Paola Fantato riceveranno riconoscimenti per le loro straordinarie carriere. Alice Bellandi, campionessa olimpica di judo, e Sasha Vujacic, due volte campione NBA, completeranno il gruppo dei premiati. Il trofeo per il giornalismo sportivo andrà a Guido Meda.

Tre giovani talenti emergenti, Nicola Nardo, Michele Vivalda e Alessandro Bugli, sono stati premiati con il Premio Fair Play “Giovani” per i loro gesti di correttezza. Un altro appuntamento importante sarà il 26 giugno, quando si assegnerà il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 3 luglio al Teatro Romano di Fiesole, con la conduzione di Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano e Omar Schillaci, insieme a Federico Buffa. Il Premio collabora con istituzioni e partner come l’Istituto per il Credito Sportivo.

