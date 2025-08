Premio Fabrizio De André: Musica e Talenti a Roma 2023

Il Premio Fabrizio De André torna a regalare emozioni nella sua 24ª edizione, in programma il 13 e 14 settembre a Roma. L’evento si svolgerà nella suggestiva Piazza Fabrizio De André e celebra il talento in musica, poesia e pittura, continuando la missione di promuovere l’arte italiana.

L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus e organizzata da iCompany, con la direzione artistica di Luisa Melis, prevede una finale che vedrà la partecipazione dei vincitori delle sezioni “Targa Faber” e “Targa Quelli che cantano Fabrizio”, insieme agli artisti premiati nelle sezioni di poesia e pittura. I semifinalisti della sezione musicale si esibiranno dal 3 al 5 settembre a Isernia, dove verranno scelti i finalisti del concorso.

Tra i semifinalisti della sezione musicale ci sono nomi come Alfiero, Blowy, Bussoletti ed Edel, mentre i finalisti della poesia includono Angela Maria Benedetto e Davide Borowski. Per la pittura, saranno presenti opere di artisti come Antonella Proto e Benedetto Di Comun. Inoltre, dodici dei semifinalisti musicali sono stati selezionati attraverso il tour “E ti piace lasciarti ascoltare”, dedicato alla scoperta di nuovi talenti.

Il Premio Fabrizio De André, nato nel 2002, mira a valorizzare la creatività originale di autori e interpreti emergenti, mantenendo l’arte distante da logiche commerciali. Riconosciuto come un’importante vetrina per chi esplora nuove strade nella musica d’autore, l’iniziativa è sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da altri enti.