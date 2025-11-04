19.4 C
Roma
martedì – 4 Novembre 2025
Cucina

Premio Ennio Graziani: Cucina e Tradizione a Orbetello

Da stranotizie
Premio Ennio Graziani: Cucina e Tradizione a Orbetello

Si è conclusa la quinta edizione del premio Ennio Graziani, dedicato all’avvocato orbetellano noto per i suoi libri di cucina e le ricette tradizionali. Graziani ha raccolto nel suo libro antiche ricette, contribuendo a valorizzare la tradizione gastronomica di Orbetello, come la folaga con i fagioli.

L’assessore alla cultura, Maddalena Ottali, ha espresso la sua soddisfazione per il significato del premio, che onora la memoria di Graziani e la sua eredità culturale. I due finalisti del premio sono stati scelti dal pubblico e rappresentano i ristoranti Altrove di Orbetello e Greco di Porto Santo Stefano. Entrambi si sono sfidati nella preparazione della tipica “stiaccia alle acciughe”, con la supervisione della professoressa Cinzia Graziani, figlia del noto avvocato.

Il titolo di miglior ristorante Gustatus 2025 è andato ad Altrove di Mirko Roncucci, grazie al voto del pubblico presente al Maremma Show, dove hanno potuto assaporare entrambe le stiacce. La chef Andreina Romano ha brillato durante la gara, coadiuvata da Roncucci.

Durante la cerimonia di premiazione, erano presenti diversi ospiti, tra cui il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, che ha evidenziato il successo dell’edizione. Ottali ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione con i partner, esprimendo la sua contentezza nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Sensi di apprezzamento e momenti emozionanti hanno contraddistinto l’evento, portando a una rinnovata fiducia per il futuro di Gustatus.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Il Principe William si diverte a Beach Volley a Copacabana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.