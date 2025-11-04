Premio Ennio Graziani: Cucina e Tradizione a Orbetello

Si è conclusa la quinta edizione del premio Ennio Graziani, dedicato all’avvocato orbetellano noto per i suoi libri di cucina e le ricette tradizionali. Graziani ha raccolto nel suo libro antiche ricette, contribuendo a valorizzare la tradizione gastronomica di Orbetello, come la folaga con i fagioli.

L’assessore alla cultura, Maddalena Ottali, ha espresso la sua soddisfazione per il significato del premio, che onora la memoria di Graziani e la sua eredità culturale. I due finalisti del premio sono stati scelti dal pubblico e rappresentano i ristoranti Altrove di Orbetello e Greco di Porto Santo Stefano. Entrambi si sono sfidati nella preparazione della tipica “stiaccia alle acciughe”, con la supervisione della professoressa Cinzia Graziani, figlia del noto avvocato.

Il titolo di miglior ristorante Gustatus 2025 è andato ad Altrove di Mirko Roncucci, grazie al voto del pubblico presente al Maremma Show, dove hanno potuto assaporare entrambe le stiacce. La chef Andreina Romano ha brillato durante la gara, coadiuvata da Roncucci.

Durante la cerimonia di premiazione, erano presenti diversi ospiti, tra cui il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, che ha evidenziato il successo dell’edizione. Ottali ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione con i partner, esprimendo la sua contentezza nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Sensi di apprezzamento e momenti emozionanti hanno contraddistinto l’evento, portando a una rinnovata fiducia per il futuro di Gustatus.