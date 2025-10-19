Premio Diritti Umani a Garin Nugroho: Focus sull’Indonesia

Il Premio Diritti Umani per l’Autore 2025 del Film Festival Diritti Umani di Lugano è stato assegnato a Garin Nugroho, un regista indonesiano noto per le sue opere che affrontano le trasformazioni sociali, culturali e politiche del Sud-est asiatico. Nugroho esplora temi complessi come le tensioni tra tradizione e modernità, le conseguenze dei traumi collettivi e le sfide della giustizia sociale, offrendo un ritratto autentico della sua nazione, attualmente segnata da disuguaglianze crescenti.

In un’intervista, Nugroho ha definito un onore ricevere questo premio, sottolineando la crisi di leadership umanitaria del nostro tempo. Ha parlato della mancanza di veri leader che difendano i diritti umani, evidenziando la situazione a Gaza come un esempio emblematico di questa crisi.

Riguardo al ruolo del cinema, Nugroho ha affermato che le arti, inclusa la sua forma, possono stimolare la compassione, il dialogo e la difesa dei diritti umani, fungendo da strumento per affrontare i problemi sociali. Ha enfatizzato l’importanza di creare un dialogo attraverso i film, toccando temi rilevanti come le leggi e le manipolazioni in tutto il mondo.

In merito alla condizione dei diritti umani attuali, ha espresso preoccupazione per l’assenza di leader disposti a difendere queste cause, suggerendo che i leader forti oggi sono quelli che possiedono denaro e potere.

Infine, Nugroho ha definito i marginalizzati come coloro che non hanno voce nel sistema attuale, evidenziando come il cinema possa dare una piattaforma a queste persone. Ha anche affrontato il ruolo dell’Indonesia nel contesto geopolitico, commentando la sua posizione strategica e le sfide future legate al potere economico e politico.