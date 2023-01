Premio Danza&Danza alla Scala per 'Lore' di Wayne McGregor

Il Balletto della Scala anche per la stagione 2022 conquista riconoscimenti dalla giuria del mensile specializzato Danza&Danza, Intitolati al fondatore dell’omonima rivista e ideatore del Premio Mario Bedendo, i premi Danza&Danza sono assegnati dai critici e giornalisti di danza della testata (cartacea e web) ad artisti, spettacoli e progetti che si sono distinti nell’anno sui palcoscenici italiani, fatta eccezione per la categoria ‘danzatori italiani all’estero’. Per la stagione 2022 ‘Lore’, interessante e originale rilettura da ‘Les noces’ firmata da Wayne McGregor per il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala è la ‘Miglior produzione per Corpi di Ballo’.

“Un linguaggio fisico multicentrico, sbalorditivo nel raccontarci l’oggi senza cadere nella didascalia appartiene a ‘Lore’, riscrittura coreografica e potente a firma Wayne McGregor da ‘Les Noces’ di Nijinska/Stravinsky (1923) – si legge in una estratto della motivazione- ideata sul corpo di ballo del Teatro alla Scala. La tecnica del balletto si snoda in vorace velocità facendosi linguaggio contemporaneo con linee a spirale che ne infrangono l’armonia. Uno stile che i ballerini scaligeri hanno fatto loro in una miriade di riti simultanei, luminosi nella fluidità di genere. Uno spettacolo – si legge ancora nella motivazione- che dai Balletti Russi eredita la ricchezza del rapporto tra le arti e in cui vibra, con le sue tragedie e speranze, la società contemporanea”.