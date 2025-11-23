Premio Coraggio e Avanti a Filippo Baroncini

Sesto Fiorentino, 23 novembre 2025 – Dopo la drammatica caduta al Giro di Polonia, da cui si è ristabilito tornando a salire in bicicletta, è stato assegnato a Filippo Baroncini il 21° Premio Coraggio e Avanti. Il premio gli è stato assegnato per la grande volontà espressa, la grinta e il guardare avanti per continuare l’attività.

Filippo Baroncini, in maglia UAE Emirates, si prepara alla stagione con un programma ancora da definire.

Il premio gli è stato assegnato sulla collina di Santa Lucia alla Castellina, presso il Monastero dei Padri Carmelitani, sede del Centro Spirituale del Ciclismo nazionale e del Museo Filotex.

È stato premiato tra gli applausi con il massimo riconoscimento della cerimonia organizzata dall’Associazione “La Famiglia”.

Era presente anche il direttore sportivo della UAE Fabio Baldato, premiato quale “Ammiraglio D’Oro”.

Sono stati assegnati anche altri premi: il Premio Gastone Nencini all’ex campione irlandese Stephen Roche, il premio Azzurri d’Italia Memorial Alfredo Martini a Giambattista Baronchelli, il premio “Franco Ballerini” al riconfermato c.t. degli Under 23 Marino Amadori, il premio Over 35 Memorial Edo Gelli a Damiano Caruso.

Sono stati premiati anche la campionessa Elisa Balsamo, il Memorial Davide Faraoni per l’élite Marco Manenti, e per il paraciclismo Davide Plebani e Lorenzo Bernard.

Sono stati assegnati riconoscimenti particolari al vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana Saverio Metti, agli ex atleti del gruppo professionistico pratese Filotex Francesco Moser e Piero Spinelli, a Maria Rosa Branca figlia di Felice Branca.

La premiazione si è tenuta in chiesa dopo la Santa Messa celebrata da Padre Raffaele Duranti, con l’appassionato lavoro organizzativo svolto dal presidente del gruppo “La Famiglia” Luca Limberti e dai suoi collaboratori.