Premio Confartigianato Motori: Eccellenza e Innovazione 2025

Il mondo dei motori si prepara a onorare le eccellenze artigiane con la nuova edizione del Premio Confartigianato Motori, un’iniziativa di APA Confartigianato Imprese. Questo prestigioso riconoscimento avrà luogo il 5 settembre all’Autodromo di Monza, in coincidenza con il Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Le aziende artigiane operanti nel settore automotive possono presentare la loro candidatura in due categorie: “Premio alla Storia d’Impresa” e “Premio Innovazione e Giovani Imprese”. La prima è rivolta a quelle con una lunga tradizione artigiana e un forte legame con Confartigianato, mentre la seconda si concentra su realtà emergenti che propongono idee innovative e fresche. I criteri di valutazione prevedono elementi come la storia aziendale e l’originalità delle proposte imprenditoriali.

I vincitori non solo riceveranno un riconoscimento significativo, ma godranno anche di ingressi esclusivi per assistere come vip al Gran Premio. La partecipazione è aperta gratuitamente a tutte le aziende iscritte a Confartigianato nelle province di Milano e Monza e Brianza, con una scadenza per le candidature fissata al 31 luglio.

Giovanni Mantegazza, Presidente di APA Confartigianato, ha sottolineato l’importanza di questo premio come simbolo di appartenenza e qualità, evidenziando l’apertura a giovani imprese desiderose di farsi conoscere. Il Premio, che mira a valorizzare le competenze artigiane, si svolge in uno dei contesti più iconici dell’automobilismo internazionale, creando un’opportunità unica per i partecipanti.