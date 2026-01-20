11.3 C
Premio Autori a Roma

La Sala Bistrot della Casa del Cinema a Villa Borghese ha ospitato la terza edizione del Premio Autori, un evento che celebra il merito di operatori dello spettacolo e della cultura. L’evento è stato dedicato ad Angelo Longoni, autore che ha unito teatro e cinema negli anni Novanta. Il premio è stato assegnato a Umberto Marino per il film “Cuore Cattivo”, tratto dalla sua opera teatrale “Dove nasce la notizia”. La kermesse ha visto la partecipazione di numerosi attori e personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Massimo Dapporto, Gianluca Giugliarelli e Enrico Lo Verso.

Il Premio Autori è stato istituito per valorizzare l’opera cinematografica e audiovisiva tratta da testi di drammaturgia italiana contemporanea. La federazione Aut-Autori conferisce il premio ogni anno, e in precedenza è stato assegnato a “Ostaggi” di Eleonora Ivone e “Dall’alto di una fredda torre” di Francesco Frangipane.

La cerimonia di consegna del premio ha offerto l’occasione per riflettere sulla realtà e le prospettive del settore, con particolare attenzione al recupero del fecondo periodo del Teatro Argot Studio a Trastevere. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di unire teatro e cinema con formule nuove e di rivolgere un’attenzione particolare alle nuove generazioni.

