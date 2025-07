Premio Anica 80: Celebrazione del Talento Cinematografico Italiano

La kermesse di Ciné si prepara a celebrare il meglio del panorama cinematografico italiano. Domani, 3 luglio, a Riccione, si svolgerà la cerimonia del Premio Anica 80, istituito nel 2024 per commemorare gli 80 anni dall’assegnazione, promuovendo il talento emergente e le opere prime nel cinema.

L’evento avrà luogo presso l’Arena di Piazzale Ceccarini e inizierà alle 21:00. Saranno premiati tre registi, ciascuno riconosciuto per le loro opere prime: Margherita Vicario, per il film Gloria!, Greta Scarano con La vita da grandi, e Gianni De Blasi per L’ultima settimana di settembre. Durante la serata, i premi andranno anche a produttori, attori e attrici dei rispettivi film, tra cui il riconoscimento a Paolo Rossi.

In aggiunta, ANICA presenterà il Premio ANICA Mina Larocca, volto a onorare una figura femminile di spicco nel settore cinematografico, e il Premio Speciale ANICA 80 “Dalla Pagina al Grande Schermo” a Roberto Proia per la sua sceneggiatura di Il ragazzo dai pantaloni rosa. L’evento si concluderà con la proiezione del film Gloria!.

La giornata di giovedì non si limita ai premi: il programma offre un ampio ventaglio di incontri e presentazioni, con la partecipazione di nomi illustri come Diego Abatantuono e Geppi Cucciari, che presenteranno il loro nuovo progetto cinematografico. Inoltre, si terranno talk sui content creators e sul loro rapporto con il cinema, e si preannunciano anteprime cinematografiche, come il documentario Quir – A Palermo Love Story.

Il campus di Ciné Camp continuerà a coinvolgere il pubblico con proiezioni e laboratori di recitazione. Maggiori dettagli e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.