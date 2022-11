Premio ANGI, Oscar per i migliori innovatori italiani

Presentata ufficialmente la nuova edizione la conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI Oscar dell’Innovazione, tenutasi presso il Salone del Centro Studi Americani a Roma. L’evento premia i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e altro. Arrivato alla sua quinta edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si terrà il primo dicembre, alle ore 9, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. Il Presidente Gabriele Ferrieri ha commentato: “Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia”.

Sono 12 le categorie che verranno premiate quest’anno: Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo. Durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. È stata poi svelata la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI. Un’analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell’ecosistema innovazione italiano, la cui seconda parte sarà svelata il primo dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.