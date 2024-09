PremierTech Mini Frigo Silver 58 Litri Frigorifero Hotel Ufficio Casa Classe Energetica E Libera Installazione PT-F60S

630,06€ - 159,00€

(as of Sep 01, 2024 13:39:52 UTC – Details)

Prezzo:





Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 45 x 47 x 63,2 cm; 15 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 agosto 2021

Produttore ‏ : ‎ PremierTech

ASIN ‏ : ‎ B09C2MYCCM

Numero modello articolo ‏ : ‎ PT-F60S

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

✅AMPIO SPAZIO DI REFRIGERAZIONE EFFICIENTE: Questo frigorifero offre una grande capienza per una varietà di alimenti e bevande. Il suo design efficiente garantisce un raffreddamento rapido e uniforme, preservando la freschezza dei tuoi cibi. La sua capacità abbondante ti permette di organizzare gli articoli in modo facile, rendendolo l’alleato perfetto per le tue esigenze quotidiane.

✅CONTROLLO FACILE DELLA TEMPERATURA: Il termostato regolabile semplifica il mantenimento degli alimenti alla temperatura desiderata, offrendo un controllo preciso e intuitivo senza complicazioni, garantendo condizioni di conservazione ottimali per i tuoi prodotti freschi.

✅EFFICIENZA ENERGETICA TRA LE MIGLIORI: Questo frigorifero riduce l’impatto ambientale e le spese energetiche, offrendo prestazioni affidabili e consumi contenuti grazie alla sua gestione intelligente dell’energia.

✅DESIGN COMPATTO E VERSATILE: Il design compatto e versatile si adatta a diversi contesti senza compromettere la capacità di conservazione. Le dimensioni ottimizzate lo rendono ideale per spazi ridotti, offrendo una soluzione pratica per diverse ambientazioni domestiche.

✅FLESSIBILITÀ NELLA DISPOSIZIONE: La cerniera reversibile della porta permette una flessibilità di posizionamento unica, adattando il frigorifero alle esigenze dell’ambiente. Questa caratteristica personalizzabile consente di organizzare lo spazio in modo efficiente e pratico, adattando il frigorifero alle preferenze individuali.