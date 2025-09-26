Premiere a Los Angeles, i film che fanno scalpore al AFI Fest

Los Angeles – L’American Film Institute (AFI) ha svelato i film che parteciperanno all’AFI Fest di quest’anno, completando il programma del tappeto rosso. La premiere si apre il 22 ottobre con “Springsteen: consegna da qualsiasi luogo”, in arrivo nelle sale il 24 ottobre.

Il 23 ottobre debutta “Jay Kelly”, il nuovo film di Noah Baumbach, che racconta la vita di Jay Kelly, interpretato da George Clooney, mentre affronta il suo passato e il presente. Il giorno successivo, il 24 ottobre, è previsto “Norimberga”, che narra i fatti reali dei processi ai crimini di guerra contro il regime nazista, con Rami Malek nel ruolo dello psichiatra americano Douglas Kelley.

Il 25 ottobre, nel pomeriggio, Gus Van Sant presenta “Dead Man Wire”, ispirato a un caso di rapimento del 1977 e al relativo riscatto. La sera dello stesso giorno, si svolgerà la premiere di “Christy”, con Sydney Sweeney nei panni di Christy Martin, una pugile che affronta sfide personali mentre cerca di affermarsi nel mondo della boxe sotto la guida del suo marito, interpretato da Ben Foster.

Il 26 ottobre, nel pomeriggio, ci sarà la premiere mondiale di “SpongeBob Film: SquarePants Ara”, in cui SpongeBob dimostra il suo coraggio a un misterioso pirata fantasma. La sera, sarà presentato “Song Sung Blue”, con Hugh Jackman e Kate Hudson nei panni di un duo di tributo a Neil Diamond, mostrando che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni.

Tutti i film saranno annunciati il 30 settembre, e tra i titoli in arrivo ci sono anche “cattive mele”, “Bugonia” e “È una vita fantastica?”.