Premier Tech cerca nuovi team di ciclismo dopo la separazione

La società canadese Premier Tech non abbandona il ciclismo nonostante la fine della sua partnership con Israel. Al contrario, appare come uno degli sponsor più richiesti nel panorama ciclistico. Diversi team di alto livello, sia World Tour che Professional, hanno già espresso interesse verso di essa.

Secondo il giornalista Daniel Benson, tra i principali candidati figurano l’Alpecin-Deceuninck, che cerca un nuovo co-title sponsor, e l’Ineos Grenadiers, che punta a rafforzare il proprio budget per tornare a competere ai vertici. Anche altre squadre, come Soudal Quick-Step, EF Education-EasyPost e Astana, non sono escluse dalla lista dei potenziali partner.

Inoltre, è possibile che Premier Tech si orienti verso il ciclismo femminile, in linea con la sua missione di supportare gli atleti canadesi. In questo contesto, la squadra francese St.Michel-Maval-Auber93, che ha recentemente ingaggiato tre cicliste canadesi, potrebbe essere una delle candidate, così come la EF Education-Oatly, che vanta tra le sue fila l’attuale campionessa del mondo Magdeleine Vallieres, originaria del Québec.