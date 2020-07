Tris dello United a Birmingham

– Il Manchester United ora vede seriamente la Champions. Gli uomini di Solskjaer sbancano il Villa Park di Birmingham 3-0 nell’ultima partita della 34/a giornata di Premier League e volano a una sola lunghezza dal quarto posto occupato dal Leicester. Quarto successo consecutivo per i Red Devils che stanno approfittando della falsa ripartenza delle Foxes per conquistarsi un posto nell’Europa che conta. Con quattro giornate ancora da giocare e, soprattutto, lo scontro diretto all’ultimo turno, la corsa Champions è quanto mai aperta. Sempre più complicato, invece, il discorso salvezza dei Villans con la zona verde lontana quattro lunghezze.

Al Villa Park il Manchester United passeggia sull’Aston Villa muovendo il tabellino poco prima della mezz’ora con un calcio di rigore trasformato dal cecchino Bruno Fernandes, palla indirizzata nell’angolino basso sinistro e niente da fare per Pepe Reina. Prima del riposo, al 5′ di recupero, il Red Devils raddoppiano con un gran destro da fuori area di Mason Greenwood, servito da Martial. In avvio di ripresa Paul Pogba sigilla il successo. L’ex juventino, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bruno Fernandes, calcia dal limite infilando Reina nell’angolino in basso a destra. Inutile la girandola di cambi nel finale col risultato che resta invariato e premia gli ospiti.

Pareggiano Mourinho e Ancelotti

Il Tottenham non va oltre lo 0-0 sul campo del Bournemouth. Gli uomini di Mourinho perdono terreno dalla zona Europa e scivolano a -2 dal settimo posto occupato dallo Shieffield, rischiando addirittura il ko sul gol di Wilson al 91′ non convalidato dal Var per un tocco col braccio. Da segnalare il brutto infortunio di Adam Smith, che sbatte violentemente la testa dopo un contrasto aereo: dopo diversi minuti di apprensione, il giocatore del Bournemouth è comunque uscito dal campo cosciente. Un punto a testa anche per Everton e Southampton che si dividono la posta sull’1-1: gli ospiti passano in vantaggio con Ings, ma Richarlison pareggia il conto per la squadra di Ancelotti.