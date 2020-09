Anche James Rodriguez a segno

Colpo doppio per l’Everton di Ancelotti: nel lunch match della seconda giornata di Premier League, i Toffees strapazzano 5-2 il West Bromwich e volano in testa alla classifica a punteggio pieno.

E pensare che sono gli ospiti a sbloccare la gara con Diangana dopo appena 10′, poi, dopo un clamoroso palo di Robinson che sfiora lo 0-2, la rimonta dell’Everton firmata Calvert-Lewin e James Rodriguez: per il colombiano, la scorsa stagione fortemente voluto da Ancelotti al Napoli, primo gol in Premier League con un preciso sinistro all’angolino dal limite dell’area. Nonostante l’espulsione prima dell’intervallo di Gibbs (e di quella del tecnico Bilic), il Wba ritrova la parità con una splendida punizione di Matheus Pereira a inizio ripresa, ma poi cede di schianto. Dopo il nuovo vantaggio locale firmato da Keane, si scatena ancora Calvert-Lewin che firma la personale tripletta (la prima in carriera da professionista) tra il 62′ e il 66′, per lui pallone a casa e momentaneo sorpasso a Salah nella classifica cannonieri. Nel finale di gara spazio anche a Moise Kean, entrato al 78′ al posto proprio di James. A proposito di primato, l’Everton sale in testa a quota 6 a punteggio pieno in classifica, in attesa delle altre big. Nel programma del secondo turno spicca Chelsea-Liverpool domenica alle 17:30, il City invece farà visita ai Wolves nel Monday Night.

SABATO

Everton – West Bromwich 5-2

Leeds – Fulham ore 16

Manchester Utd – Crystal Palace ore 18.30

Arsenal – West Ham ore 21

DOMENICA

Southampton – Tottenham ore 13

Newcastle – Brighton ore 15

Chelsea – Liverpool ore 17.30

Leicester – Burnley ore 20

LUNEDÌ

Aston Villa – Sheffield Utd ore 19

Wolverhampton – Manchester City ore 21.15

CLASSIFICA: Everton 6 punti; Arsenal, Chelsea, Leicester, Newcastle, Liverpool, Crystal Palace, Wolverhampton 3 punti; Aston Villa, Brighton, Burnley, Manchester City, Manchester Utd, Sheffield Utd, Leeds, Southampton, Tottenham, West Ham, Fulham, West Bromwich 0.

*Burnley, Manchester Utd, Manchester City, Aston Villa una gara in meno.