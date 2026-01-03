Premier League: Bournemouth-Arsenal

Bournemouth ha vinto solo una delle prime 14 partite di Premier League contro l’Arsenal, con due pareggi e undici sconfitte. Tuttavia, nella scorsa stagione, Bournemouth ha fatto il doppio contro i Gunners.

L’Arsenal non è riuscito a segnare in solo una delle 16 partite di Premier League contro Bournemouth, ma quella volta è stata una sconfitta per 2-0 nello stesso incontro della scorsa stagione.

Bournemouth ha perso 12 delle 13 partite di Premier League contro squadre che iniziavano la giornata in testa alla classifica, con l’unica eccezione essere una vittoria per 2-1 contro il Manchester City.

I Cherries hanno battuto l’Everton 1-0 nella loro prima partita di campionato. Inoltre, l’Arsenal ha perso la loro prima partita di campionato in solo una delle ultime 10 stagioni.

Bournemouth è senza vittorie nelle ultime 10 partite di Premier League, mentre l’Arsenal ha perso solo una delle ultime 16 partite, vincendo le ultime quattro consecutive.

Nelle statistiche individuali, Antoine Semenyo è il giocatore di Bournemouth con più gol segnati, assist, tiri, tocchi nella area avversaria e passaggi nel box nella Premier League questa stagione, mentre Leandro Trossard è il giocatore dell’Arsenal con più assist e gol segnati.