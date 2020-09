La conferma di Boris Johnson

Slitta il ritorno dei tifosi britannici negli stadi. Ufficiale il passo indietro del Governo britannico che aveva programmato la presenza del pubblico negli eventi sportivi a partire dal prossimo primo ottobre. La situazione epidemiologica del Regno Unito tuttavia non lo permette: il livello di allerta per l’epidemia da Coronavirus nel Paese è infatti salito a 4, il che significa che la trasmissione è “alta o in aumento esponenziale”.

“Non è il caso di riempire gli stadi di tifosi – ha detto alla Bbc il Ministro dell’Ufficio di gabinetto Micheal Gove -. Al momento abbiamo messo in pausa il progetto di far tornare il pubblico negli stadi, ma vogliamo assicurarci di riavere i tifosi, se e quando le circostanze lo consentiranno”. Decisione confermata dal primo ministro Boris Johnson. Le nuove misure potrebbero durare sei mesi e si applicano anche agli sport al chiuso. Ora sono al vaglio delle misure economiche per sostenere i club e arginare la crisi dei ricavi dovuta alla pandemia.