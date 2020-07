ROMA – L’Arsenal scivola sempre più verso metà classifica. Con la testa forse già proiettata alla finale di FA Cup del primo agosto, dopo aver strappato il pass con una partita quasi perfetta contro il Manchester City, i “Gunners” cedono in casa dell’Aston Villa: il gol dell’egiziano Trezeguet a metà primo tempo è decisivo per le speranze di salvezza del club di Birmingham, che grazie a questo successo aggancia a quota 34 punti in classifica il Watford, creando una nuova coppia al diciottesimo posto.





Nel tardo pomeriggio, infatti, il club della famiglia Pozzo aveva perso nettamente in casa con il Manchester City (0-4), dando così modo all’Aston Villa di perfezionare l’aggancio in serata. Partita chiusa già nel primo tempo con la doppietta di Sterling, di Foden e Laporte le reti che hanno fissato il punteggio sullo 0-4. Il calendario offrirà ora proprio la sfida tra Arsenal e Watford nell’ultimo turno di Premier League, mentre l’Aston Villa dovrà vedersela con il West Ham in uno scontro diretto ad alta tensione: gli “Hammers”, domani impegnati a Manchester contro lo United, hanno solo tre punti di vantaggio sulle inseguitrici.











