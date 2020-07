‘Guard of honor’ all’ingresso

Il Liverpool non fa sconti, anzi fa festa. Nell’ultimo match stagionale all’Anfield i Reds calano il pokerissimo battendo 5-3 il Chelsea. Goleada che fa aumentare i rimpianti al Manchester United, che spreca il match-ball per la Champions pareggiando 1-1 all’Old Trafford contro il West Ham, ora matematicamente salvo.

Gli uomini di Klopp vengono accolti ad ‘Anfield’ dalla ‘guard of honour’ del Chelsea, poi sono fuochi pirotecnici in campo con un rocambolesco 5-3. Devastante il primo tempo dei Reds che scappano via sul 3-0 con la fucilata sotto la traversa di Keita, la punizione di Alexander-Arnold e la rete in mischia di Wijnaldum. A pochi secondi dal duplice fischio, Giroud sblocca la casella dei gol del Chelsea ma al 55′ Firmino riporta i suoi a tre marcature di distanza. I cambi di Lampard, però, riaprono il match: Abraham e Pulisic riportano i Blues in partita, ma è Oxlade-Chamberlain all’84’ a mettere il punto esclamativo sull’incontro per non rovinare la cerimonia della premiazione di un titolo atteso dal Liverpool da 30 anni. I Blues non riescono invece a ipotecare la qualificazione in Champions League e saranno costretti a giocare un match delicato contro il Wolverhampton nell’ultima giornata di campionato, in contemporanea allo scontro diretto tra Manchester United e Leicester.

Solo pari per lo United, Wba in Premier

Il Manchester United ottiene solo un punto all’Old Trafford contro il West Ham. Ospiti in vantaggio al 45′ con il rigore di Antonio, pareggio di Greenwood a inizio ripresa. Un pari preziosissimo per gli Hammers, che possono festeggiare la matematica salvezza. In zona Champions invece è piena bagarre: l’ultima giornata di Premier non sarà dunque adatta ai deboli di cuore. Alle spalle di Liverpool e City, infatti, Chelsea e United sono appaiate con 63 punti, uno in più del Leicester. Intanto, dopo il Leeds, la seconda squadra promossa dalla Championship è il West Bromwich, a cui è bastato il 2-2 contro il Qpr. Ora Brentford e Fulham si giocheranno l’ultimo posto disponibile per la Premier ai play-off insieme a Cardiff e Swansea.

Questa la classifica dopo la 37/a giornata di Premier League: Liverpool 96 punti; Manchester City 78; Chelsea, Manchester Utd 63; Leicester 62; Wolverhampton 59; Tottenham 58; Sheffield Utd, Burnley 54; Arsenal 53; Southampton, Everton 49; Newcastle 44; Crystal Palace 42; Brighton, West Ham 38; Aston Villa, Watford 34; Bournemouth 31; Norwich 21.