Tripletta di Vardy

Clamoroso all’Etihad: il Leicester vince 5-2 in casa del Manchester City. In 636 partite in carriera, Pep Guardiola non aveva mai subito 5 gol. Un pokerissimo che consente alle Foxes di volare al primo posto a punteggio pieno, in compagnia dell’Everton di Ancelotti che sabato aveva espugnato il campo del Crystal Palace.

A passare in vantaggio tuttavia sono i citizens che sbloccano il match al 4′ con il grande ex Mahrez. Da lì però ecco la reazione rabbiosa dei ragazzi di Brendan Rodgers che al 37′ trovano il pari con un rigore trasformato da Vardy. Lo stesso attaccante inglese, in stato di grazia, nella ripresa firma la sua tripletta personale realizzando altre due reti al 54′ e al 58′, ancora su rigore. Il City è imbambolato, ne approfitta Maddison che al 77′ cala il poker. All’84’ Ake prova a riaprire la gara, ma quattro minuti più tardi Tielemans realizza su rigore (il terzo della sfida in favore del Leicester) la rete del definitivo 5-2. Si tratta della prima “manita” subìta in carriera da Guardiola, in un pomeriggio da dimenticare al più presto. Con questa vittoria invece la squadra di Rodgers raggiunge in vetta alla classifica con 9 punti l’Everton di Ancellotti, mentre il City resta fermo a 3 punti con una partita in meno.

Beffa Tottenham, ok Leeds

Mezzo passo falso anche per il Tottenham di Mourinho che, in vantaggio in casa sul Newcastle grazie alle rete di Moura, si fa riprendere a tempo scaduto dal rigore di Wilson. Le due squadre restano appaiate a 4 punti. Vola nelle zone alte invece il Leeds del “loco” Bielsa che espugna per 1-0 il campo dello Sheffield United con un gol nel finale di Bamford. Lunedì chiudono il programma Fulham-Aston Villa alle 18:45 e soprattutto Liverpool-Arsenal alle 21.