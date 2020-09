– Carlo Ancelotti inizia con un colpo grosso la sua Premier League. Con il suo Everton, sorprende a Londra il Tottenham di Mourinho e incamera i primi tre punti pesanti in stagione. Ha deciso la sfida un perfetto colpo di testa di Calvert-Lewin al 55′. Il tecnico italiano ha schierato i nuovi acquisti James e Allan, con il colombiano ha sfiorato la rete nel primo tempo dopo che Richarlison aveva mancato il bersaglio a porta vuota dopo aver saltato Lloris. Il portiere dell’Everton ha poi tolto la gioia del gol a Dele Alli e a Doherty. Dopo la rete degli ospiti, gli Spurs hanno provato a reagire ma a sfiorare ancora il gol è stato invece Richarlison.

“A centrocampo abbiamo tanta qualità con James Rodriguez, Allan, Doucourè e Gomes. Anche lo scorso anno la avevamo ma bisogna anche sapersi inserire senza palla”, è l’analisi di Carcelo Ancelotti a Sky Sport. Proprio il tecnico portoghese, a fine gara, gli ha fatto i complimenti: “Gli faccio i miei complimenti, ma voglio sottolineare che i miei giocatori non hanno fatto la preparazione, hanno avuto tante difficoltà dal punto di vista fisico, con alcuni che proprio non hanno fatto preparazione – ha spiegato Mourinho -. Come si riparte? Lavorando, non c’è tanto tempo per pensare, a breve avremo una gara da dentro o fuori, non c’è tempo per piangere e lamentarsi”.

Nell’altra gara domenicale netta vittoria (0-3) del Leicester sul campo del West Bromwich. A sbloccare il risultato ha peNsato al 57′ l’ex atalantino Castagne. Poi è salito in cattedra Vardy che ha chiuso i conti con una doppietta, al 73′ e all’83’ su rigore.

RISULTATI 1^ GIORNATA

SABATO

Fulham – Arsenal 0-3

Crystal Palace – Southampton 1-0

Liverpool – Leeds 4-3

West Ham – Newcastle 0-2

Burnley – Manchester Utd rinviata

Manchester City – Aston Villa rinviata

DOMENICA

West Bromwich – Leicester 0-3

Tottenham – Everton 0-1

LUNEDI’

Sheffield Utd – Wolverhampton ore 19

Brighton – Chelsea ore 21.15

CLASSIFICA: Arsenal, Leicester, Newcastle, Liverpool, Everton, Crystal Palace 3 punti; Aston Villa, Brighton, Burnley, Chelsea, Manchester City, Manchester Utd, Sheffield Utd, Wolverhampton, Leeds, Southampton, Tottenham, West Ham, Fulham, West Bromwich 0.

N.B. Burnley, Manchester Utd, Manchester City, Aston Villa una gara in meno.