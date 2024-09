Premia Finance, ricavi del primo semestre crescono a doppia cifra

Premia Finance ha registrato un buon andamento economico nel primo semestre del 2024, chiudendo con ricavi delle vendite consolidati pari a 3.077.539 euro, con un incremento del 12,3% rispetto ai 2.740.299 euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Quest’ottima performance ha portato a un EBITDA consolidato di 233.318 euro, in crescita del 55,9% rispetto ai 149.653 euro del giugno 2023. Anche l’EBIT ha mostrato un significativo miglioramento, attestandosi a 121.608 euro, con un aumento del 116,2% rispetto ai 56.242 euro dello scorso anno.

Il risultato netto consolidato ha inoltre evidenziato una sostanziale crescita, raggiungendo 60.525 euro, ovvero un incremento di 47 mila euro rispetto ai 13.548 euro dello stesso periodo dell’anno scorso. D’altro canto, la posizione finanziaria netta consolidata continua a essere negativa, ma ha mostrato un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, essendo pari a -842.595 euro al 30 giugno 2024, rispetto a -904.444 euro al 31 dicembre 2023 e -928.776 euro al 30 giugno 2023.

Questi risultati positivi evidenziano la capacità di Premia Finance di crescere e rafforzare la propria performance finanziaria, nonostante le sfide del mercato. L’incremento dei ricavi e del margine operativo mostra che l’azienda ha trovato vie efficaci per espandere le proprie vendite e migliorare i propri margini. La continua attenzione al controllo dei costi e all’efficienza operativa giocano un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi risultati.

In sintesi, il primo semestre del 2024 segna una fase di ottimismo per Premia Finance, che ha dimostrato un notevole incremento economico in tutte le principali voci di bilancio. L’azienda appare ben posizionata per affrontare il futuro, con strategie chiare per continuare a migliorare la propria situazione finanziaria e affinare la propria proposta sul mercato. La riduzione della posizione finanziaria negativa è un segnale positivo che indica la potenzialità di stabilità finanziaria a lungo termine per l’azienda.