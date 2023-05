Premi vinti dai finalisti di Amici: quanto hanno guadagnato tutti i ragazzi

Ad Amici ieri sera non sono stati assegnati solo i premi al vincitore assoluto e a quello ‘di categoria’. I finalisti hanno rivenuto anche dei premi dagli sponsor e dai giornalisti in collegamento con lo studio.

Il premio Tim del valore di 30.000€ in gettoni d’oro è andato ad Isobel Kinnear. Il premio delle radio di 20.000€ è stato vinto da Angelina Mango: “Grazie ha un peso molto importante, sia in senso figurato che fisico. Sono onorata di aver vinto, vi ringrazio tutti“.

Sandra Aitala, Responsabile Brand, Media e Comunicazione Commerciale di TIM, consegna il #PremioTIM a Isobel. 👏 Grazie ai vostri suggerimenti e quelli espressi dalla Platea TIM, ha ottenuto il maggior gradimento durante il serale di #Amici22. #LaForzaDelleConnessioni pic.twitter.com/hneGPsZheL — TIM Official (@TIM_Official) May 14, 2023

Oreo ha dato il premio di 20.000€ a Wax: “Grazie ad Oreo e alla giuria sono davvero felice“. Il premio della critica del valore di ben 50.000€ è stato consegnato dal ballerino, coreografo, sceneggiatore e direttore artistico di Amici, Stéphane Jarny e a riceverlo è stata Angelina. Anche Marlù ha voluto premiare i finalisti con 7.000€ ciascuno: “Con la vostra determinazione e il vostro talento siete arrivati alla finale. Proprio per questo Marlù che crede nei vostri sogni vuole sostenervi anche dopo questo percorso. Vi consegnamo 7.000€ con l’augurio che possiate realizzare i vostri sogni in futuro, keep dreaming con Marlù“.

Premi e guadagni di tutti i finalisti di Amici 22.

Con il premio della critica, quello di categoria, Radio e Marlù, Angelina ha totalizzato ben 127.000€.

Mattia con la vittoria del programma e il regalo di Marlù è arrivato a 157.000€

Wax ha portato a casa 27.000€ grazie a Marlù e ad Oreo.

Isobel ha raggiunto quota 37.000€ grazie al premio Tim e a Marlù.

Insomma, direi che è andata bene a tutti i finalisti. Angelina non avrà vinto l’edizione, ma con la coppa della categoria canto, i complimenti della stampa e ben 127.000€ (30.000€ meno di Mattia) ne è uscita benissimo.