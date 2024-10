Premi Ussi-Lombardia, il ‘Brera’ a Verdelli, il ‘Mura’ a Castellani e Barlaam atleta dell’anno

La consegna dei premi Ussi ha celebrato il mondo dello sport, culminando con il prestigioso Premio Gianni Brera, assegnato a Carlo Verdelli, ex direttore de La Gazzetta dello Sport e opinionista. Il Premio Impresa e Sport è stato conferito a Diana Bracco, riconosciuta per il suo impegno nel sostenere i valori sportivi e le attività giovanili. Pier Augusto Stasi, presidente dell’Unione Stampa Sportiva della Lombardia, ha sottolineato che l’azienda di Bracco ha promosso numerosi progetti di responsabilità sociale, puntando in particolare sul supporto allo sport femminile, con iniziative come la Bracco Cup e il concorso “Donna Sport”, che premia atlete e paratlete eccellenti anche nello studio. Bracco ha dedicato il premio alle atlete che la rendono orgogliosa.

Il Premio Gianni Mura è andato a Massimiliano Castellani, caporedattore di Avvenire e scrittore di sport. Una novità di quest’anno è stata l’assegnazione del Premio Sportivo Personaggio dell’Anno 2024 a una comunità, quella di Roncadelle, celebre per gli ori olimpici conquistati da tre atleti: la judoka Alice Bellandi, la capitana dell’Italvolley Anna Danesi e il canoista Giovanni De Gennaro. L’Atalanta ha vinto il premio come Squadra dell’Anno, dopo il successo in Europa League. L’Atleta dell’Anno è il nuotatore paralimpico Simone Barlaam, che ha trionfato con tre ori e un argento a Parigi 2024, arricchendo ulteriormente il suo palmares.

I premi per le realtà sportive lombarde sono stati attribuiti ai club neopromossi: Como in Serie A, Mantova in Serie B e Alcione Milano in Serie C1. Tra i premi giornalistici, il Premio Gualtiero Zanetti è andato a Daniele Sparisci del Corriere della Sera, il Premio Candido Cannavò a Elena Pero di Sky Sport, e il Premio Gino Palumbo a Sabrina Gandolfi di Rai Sport. Anche il Premio Edoardo Mangiarotti è stato attribuito a Valter Brambilla per l’atletica, e il Premio Lionello Bianchi a Giuseppe Pastore, esperto di calcio. Giulia De Maio, giovane esperta di ciclismo, ha ricevuto il premio Mauro Cortesi, mentre il fotografo Paolo Rodella ha vinto il Premio Silvano Maggi.