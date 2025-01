Premi Stampa Estera a Barlaam e Bortuzzo con la presenza di Abodi

Oggi è stato assegnato il Premio Sportivo 2024 della Stampa Estera presso Palazzo Grazioli a Roma. Simone Barlam ha ricevuto il premio per il Miglior atleta Paralimpico, mentre Manuel Bortuzzo ha ricevuto un Premio Speciale, grazie al Comitato Sportivo della Stampa Estera. Alla cerimonia erano presenti il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e Francesco Bonanni, Coordinatore tecnico del settore paralimpico di nuoto del gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro.

Il ministro Abodi ha ringraziato l’associazione della stampa estera per il suo impegno nella valorizzazione delle prestazioni sportive e della sensibilità umana, sottolineando l’importanza del valore culturale ed educativo dello sport. Ha evidenziato come i gesti sportivi contribuiscano all’alfabetizzazione sportiva e alla visibilità dell’Italia nel mondo. Abodi ha anche espresso gratitudine agli atleti per la loro determinazione nel superare le avversità della vita.

Simone Barlaam, parlando dell’onore di essere presente alla cerimonia, ha affermato che la presenza delle istituzioni è fondamentale e che ciò che gli atleti hanno realizzato ha avuto un impatto significativo, in parte grazie alla copertura mediatica delle Paralimpiadi. Ha anche menzionato i prossimi Mondiali a Singapore, incoraggiando gli sport più popolari a considerare il mondo paralimpico.

Manuel Bortuzzo ha espresso l’importanza di rappresentare un simbolo di speranza per i bambini italiani che aspirano a un futuro migliore. Ha enfatizzato come le loro azioni possano cambiare le vite delle persone, portando avanti opportunità positive in un contesto spesso difficile.