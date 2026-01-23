Premi per imprese italiane resilienti

La nona edizione del Best Performance Award di SDA Bocconi School of Management ha analizzato 115 aziende italiane con un fatturato compreso tra 15 milioni e 5 miliardi di euro. Il 75% di queste aziende ha sede nel Nord Italia, con la Lombardia come regione più rappresentata.

Le imprese analizzate sono caratterizzate da solidità economica, visione strategica e resilienza, elementi che consentono loro di crescere in uno scenario economico globale segnato da volatilità e trasformazioni strutturali. Tra i partner dell’edizione di quest’anno del BPA c’è J.P. Morgan, che si aggiunge ai partner storici PwC Italia, ELITE-Gruppo Euronext, Fondazione Umberto Veronesi e Havas PR.

La serata di premiazione si terrà mercoledì 11 marzo 2026 a Milano, presso la sede di SDA Bocconi School of Management, e sarà l’occasione per discutere le sfide strategiche che le imprese italiane stanno affrontando nel contesto macroeconomico internazionale. Durante la serata, verranno assegnati cinque riconoscimenti: il Best Performer of the Year, tre premi in considerazione della dimensione aziendale e un premio speciale per “Scenari Macroeconomici Globali e Resilienza”. Quest’ultimo premio valorizzerà le realtà in grado di anticipare i rischi e cogliere nuove opportunità in un contesto internazionale definito da volatilità e trasformazioni tecnologiche.