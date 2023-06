Premi o ostacoli? Come gli odori in casa influiscono sul cane

Gli odori che ci sono in casa influiscono sul cane, ma lo fanno in modo positivo o negativo? Ecco a quali stare attenti.

Il senso più sviluppato di un cane è l’olfatto. Il suo naso è molto prezioso e molto efficiente, tanto che moltissimi cani vengono impiegati nel ritrovamento di persone scomparse perché sono in grado di percepire gli odori specifici, memorizzarli e seguirli.

Proprio per questo, però, il suo naso è anche molto delicato e bisogna fare attenzione soprattutto in casa perché ci sono degli odori che infastidiscono il cane. Proprio come ci sono degli odori sgradevoli per noi, per un cane potrebbero essere addirittura insopportabili.

Meglio evitare di fargli vivere momenti così spiacevoli, ma per farlo bisogna avere tutte le informazioni sull’argomento. Quindi, cerchiamo di scendere nei dettagli qui di seguito nell’articolo.

Come gli odori in casa influiscono sul cane

Dobbiamo sempre tener conto che se noi sentiamo in un certo modo un odore o un profumo, il cane lo sentirà molto ma molto più intensamente.

Inoltre, ci sono alcuni odori comuni in casa che per lui sono insopportabili. Alcuni di questi sono:

aceto : infatti, viene consigliato in caso il cane combini guai in alcuni punti della casa perché si terrà alla larga;

: infatti, viene consigliato in caso il cane combini guai in alcuni punti della casa perché si terrà alla larga; alcol : e tutti i prodotti a base di alcol;

: e tutti i prodotti a base di alcol; agrumi : non so se avete mai fatto annusare un’arancia al vostro cane, ma la reazione è quella di allontanarsi subito perché è un odore che irrita le sue vie respiratorie;

: non so se avete mai fatto annusare un’arancia al vostro cane, ma la reazione è quella di allontanarsi subito perché è un odore che irrita le sue vie respiratorie; peperoncino : può provocare fastidi nella lingua, nel naso e nella gola del cane;

: può provocare fastidi nella lingua, nel naso e nella gola del cane; smalto : le sostanze chimiche impiegate creano prurito nel naso e starnuti;

: le sostanze chimiche impiegate creano prurito nel naso e starnuti; acetone: qualsiasi solvente ha un odore che il cane non gradisce per niente.

Quindi, non solo sono odori che il cane non sopporta, ma sono anche pericolosi in quanto contengono sostanze che hanno la capacità di irritare alcune parti del suo corpo.

Non ci sono solo odori che non sopporta, il cane non sopporta anche i profumi. I prodotti che noi ci spruzziamo addosso per essere profumati e più attraenti per il nostro amico a quattro zampe sono orribili. Lui si allontanerà subito se avrete questo prodotto addosso. Inoltre, non lo sopporta anche perché copre l’odore naturale della pelle del suo padrone e questo lo confonde.

Altri odori della casa a cui prestare attenzione

Alcuni odori spiacevoli sono presenti in prodotti che usiamo per la pulizia della casa.

Alcuni detersivi per lui, e anche per i gatti, sono decisamente insopportabili e prima di usarli bisognerebbe fare una prova. Poi, attenzione anche al cloro, alla naftalina e al già citato alcol.

Un occhio di riguardo dovrebbe essere rivolto, infine, all’ammoniaca. Questo prodotto ha un odore simile alla pipì di cane e di gatto quando vogliono marcare il territorio. Di conseguenza, l’odore potrebbe facilmente confonderlo.

Sentire ammoniaca in casa lo porterebbe a pensare che c’è un altro animale che vuole appropriarsi del suo territorio e, quindi, la conseguenza sarà fare altrettanta pipì per marcare il territorio a sua volta.