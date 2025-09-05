Premi Montelvini a Venezia: trionfano Kotevska e Wadimoff

Montelvini è presente alla Mostra del Cinema di Venezia, all’interno dell’evento “Cinema and Arts”. Durante la manifestazione, sono stati assegnati i premi a due registi: Jovana Kotevska e Ivan Wadimoff, che sono stati riconosciuti per la loro eccellenza nel panorama cinematografico.

Il premio è sostenuto dalla Cantina di Asolo, nota per il suo impegno nella promozione della cultura e dell’arte. Kotevska e Wadimoff sono stati elogiati per la loro capacità di raccontare storie profondamente toccanti, contribuendo così al dialogo culturale attraverso il linguaggio del cinema.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore, appassionati e sostenitori dell’arte cinematografica, creando un’atmosfera di celebrazione e riconoscimento. Montelvini, attraverso il suo supporto, rappresenta un importante legame tra il mondo del vino e quello dell’arte, sottolineando l’importanza della collaborazione tra diverse forme di espressione culturale.