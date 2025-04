Premi Laureus, Duplantis è ‘Sportivo dell’Anno’, Simon Biles vince tra le donne

Mondo Duplantis, Simone Biles, il Real Madrid, Lamine Yamal e Rebeca Andrade sono i principali vincitori dei Laureus World Sports Awards 2025, tenutisi a Madrid al Palacio de Cibeles. Mondo Duplantis ha conquistato il premio come “Sportivo dell’anno”, diventando il secondo atleta dell’atletica leggera a vincere questo riconoscimento dopo Usain Bolt. Duplantis ha esprimito il suo onore per il premio, sottolineando il valore dell’acclamazione da parte della Laureus Academy e la missione di utilizzare lo sport come veicolo di cambiamento.

Simone Biles è stata eletta “Sportiva dell’anno”, e con questa vittoria ha eguagliato il record di Serena Williams. Rebeca Andrade ha ricevuto il premio per il “Ritorno dell’anno”. In ambito calcistico, il Real Madrid è stato scelto come “Squadra dell’anno”, mentre la giovane stella del Barcellona, Lamine Yamal, è stata premiata come “Rivelazione dell’anno”. Rafael Nadal, già vincitore di 22 titoli del Grande Slam, ha ricevuto il riconoscimento di “Laureus Sporting Icon” in un anno significativo in cui ha detto addio all’attività agonistica. Un video celebrativo della sua carriera è stato doppiato da Morgan Freeman.

Nadal completa così il suo “Laureus Slam”, essendo l’unico atleta a vincere in tutte le categorie principali. Il premio “Laureus Sport for Good” è andato al progetto Kick4Life, con un concorrente italiano, “Liberi Nantes”. L’elenco completo dei vincitori include Mondo Duplantis, Simone Biles, Real Madrid, Lamine Yamal, Rebeca Andrade, Jiang Yuyan, Tom Pidcock, Rafael Nadal e Kelly Slater, premiato per la carriera.