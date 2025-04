Premi Laureus, Djokovic guida la lista degli ospiti agli ‘Oscar dello Sport’ di Madrid

Il 21 aprile si terranno i ‘Laureus World Sports Awards 2025’ a Madrid, un evento che celebra il 25esimo anniversario di questi prestigiosi premi sportivi. Tra gli ospiti ci sarà il famoso tennista Novak Djokovic, attuale “Laureus World Sportsman of the Year” e cinque volte vincitore del premio, che esprimerà la sua emozione per il ritorno a Madrid, dove ha vinto il suo quinto Laureus lo scorso anno. Djokovic ha sottolineato l’opportunità offerta da questi premi, che permettono agli atleti di incontrarsi, condividere esperienze e celebrare la missione di Laureus, ispirata da Nelson Mandela, di utilizzare lo sport come mezzo di cambiamento sociale.

All’evento parteciperanno anche leggende dello sport, come Boris Becker, Cafu, Luis Figo e Nadia Comaneci, che festeggia il 50° anniversario del suo “10 perfetto”. Inoltre, ci saranno atleti di diverse discipline fra cui Edwin Moses, Bryan Habana e olimpionici rinomati. Sean Fitzpatrick, presidente della “Laureus World Sports Academy”, ha espresso entusiasmo per il ritorno a Madrid, promettendo una celebrazione memorabile degli atleti che hanno reso il 2024 un anno speciale.

Le 69 leggende dell’accademia, che scelgono i vincitori tra decine di candidati selezionati da oltre 1300 media, assegneranno l’ambita statuetta Laureus, simbolo di eccellenza. Gli ospiti comprendono non solo sportivi, ma anche figure del mondo della moda e dell’intrattenimento, come Garbina Muguruza e Fabio Capello. La lista degli invitati include nomi emblematici di vari sport, contribuendo a fare di questo evento una celebrazione globale dello sport.