L’edizione 2021 de Il “Premio Internazionale Buone Pratiche” ha conferito premi a personalità che si sono distinte in vari campi. L’iniziativa è stata sviluppata da Paolo Crisafi (Presidente Remind e Comitato Editoriale NewsReminder) e Carlo Corazza (Direttore Parlamento Europeo – Ufficio Italia). Ha moderato i lavori Alessandro Galimberti, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Il meeting è stato chiuso da Paolo Crisafi che si è soffermato sull’obiettivo del Premio: “In uno stato di emergenza come quello che stiamo vivendo sentiamo la grande responsabilità di conferire un riconoscimento a chi mette cuore e mente in quello che fa, essendo esempio anche per gli altri. L’iniziativa è tesa a far emergere le iniziative più lodevoli, le esperienze guida di professionisti, imprenditori, lavoratori e rappresentanti delle realtà civile, culturale, artistica e dell’informazione al fine di indicare il percorso che ognuno, nella propria area di competenza, può intraprendere per contribuire alla ripartenza economica, sociale e civile del nostro Paese e dell’Europa”.

Ecco l’elenco dei premiati: Sezione cultura – Teatro Luca Barbareschi, Direttore Artistico Teatro Eliseo. Sezione cultura – Musica Antonio Marcellino, Presidente Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Roma. Sezione Economia Leonardo Becchetti, professore Ordinario Economia Politica Università Roma Tor Vergata. Sezione Identity & Design Mario Suglia, Partner e General Manager di Inarea Identity Design.Sezione Informazione – Media Tv Ingrid Muccitelli, conduttrice televisiva e giornalista. Sezione Informazione Dino Pesole, editorialista de’ “Il Sole 24 Ore” e musicista. Sezione Infrastrutture Ugo Dibennardo, Amministratore Delegato Concessioni Autostradali Venete Spa. Sezione Università Franco Cotana, Coordinatore D.I. Ricerca Energia Sviluppo Sostenibile Unipg.

Domani alle 15 su Zoom, dopo i saluti introduttivi dei promotori Paolo Crisalfi, Carlo Corazza e Alessandro Galimberti, per la Sezione Informazione aprirà gli interventi Maurizio Molinari, giornalista, saggista e direttore di Repubblica . Alle 15.30 per la Sezione Informazione – Media Tv Cristina Parodi imprenditrice, giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice. Alle 16 per la Sezione Economia – Istituzioni Tecniche Giovanni Legnini Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016. Sezione Cultura – Regia Alessandro D’Alatri regista, sceneggiatore e attore. Alle 17 Sezione Associazioni – Top manager Laura Di Raimondo Direttore generale Assotelecomunicazioni. Ale 17.30 Sezione Cultura – Teatri Cecilia Gasdia Soprano e Sovrintendente Fondazione Arena di Verona. Alle 18 Sezione Economia Salvatore Rossi Economista, banchiere, presidente Telecom Italia. Le conclusione sono di Ekaterina Bakanova, Soprano e Direttore Area Cultura Remind.