Premi globali per innovazioni climatiche negli Stati Uniti

Un’importante premio globale è stato assegnato a due figure di spicco nel campo della sostenibilità ambientale. Il professor Robert Jackson, scienziato di Stanford, ha messo in evidenza il ruolo del metano, un gas serra molto potente, nell’aumento delle temperature globali. Durante la cerimonia del Blue Planet Prize, tenutasi a Tokyo, ha sottolineato che ridurre le emissioni di metano avrebbe un impatto più immediato rispetto alla diminuzione della CO2.

Il professor Jackson ha condiviso il riconoscimento con il dottor Jeremy Leggett, del Regno Unito, noto per la sua transizione dalla grande industria petrolifera alla fondazione di Solarcentury, un’innovativa azienda nel settore dell’energia solare. Inoltre, Leggett ha avviato Highland Rewilding, un progetto che propone un piano scalabile per costruire abitazioni a basse emissioni di carbonio, utilizzando legno proveniente da foreste rigenerative.

Dopo aver ricevuto il premio, Leggett ha affermato che è fondamentale comunicare con chi vive in condizioni di disuguaglianza, evitando il linguaggio legato ai disastri ambientali. Ha evidenziato l’importanza di focalizzarsi su bollette energetiche più basse, abitazioni accessibili e opportunità lavorative crescenti, che potrebbero portare a economie sempre più basate sulla natura. In questo contesto, la graduale riduzione dell’uso dei combustibili fossili avverrebbe in modo naturale.